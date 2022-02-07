Валиева выиграла произвольную программу в командном турнире на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

15-летняя спортсменка получила за прокат от судей 178,92 балла. Во время выступления она упала, но даже это не помешало ей занять с большим отрывом первое место. На второй строчке расположилась японка Каори Сакамото (148,66). Замыкает тройку лучших — представительница Канады Мадлен Кизас (132,04).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Для Валиевой это первая Олимпиада в карьере. Она также стала первой женщиной в истории Игр, исполнившей четверной прыжок.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022.