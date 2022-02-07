Мишина и Галлямов объяснили падение в произвольной программе на ОИ-2022

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свое падение во время произвольной программы командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Несмотря на падение, россияне стали первыми с результатом 145,20 балла, принеся национальной команде десять очков.

«Что случилось? Случилась тренировка в 6 утра. И результат у нас хороший. Принесли десять баллов. Вы видели расписание? Мы просто не привыкли. Мы никогда не вставали в четыре утра», — цитирует Мишину Sport24.

«Просто не удержал. Все утро заставлял себя быть бодрым, но не хватило. Важен только результат. Тренировка была в 6:30. Никто к такому не привык. Но на таком соревнований ты должен быть готов ко всему.

Не были готовы к такому повороту событий в самой концовке. В следующий раз будем готовы. Здоровье? Такое себе. Надеюсь, вылечим через несколько дней. Но на личные соревнования я готов в любом состоянии», — сказал Галлямов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Напомним, что 7 февраля также состоятся заключительные прокаты в командном турнире Олимпиады-2022. На лед с произвольной программой выйдут женщины, а также танцевальные пары. Россию будут представлять Камила Валиева, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

После шести видов командного турнира у национальной команды 55 очков и чистое первое место. Вторую и третью строчку делят США и Япония — у обеих сборных по 48 очков. Американцы идут вторыми за счет большего количества побед в отдельных видах командного турнира.

Ранее сообщалось, что Россия после шести видов увеличила отрыв от США и Японии в командном турнире ОИ-2022.