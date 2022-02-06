Губерниев назвал идиотом американского журналиста, задавшего вопрос о допинге

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал американского журналиста, который спросил российского лыжника Александра Большунова о допинге, после его победы в мужском скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Мой американский коллега, задавший вопрос Большунову про допинг — идиот. Что еще он может спросить? Даже норвежцы уже все поняли. Он бы еще мог спросить, что Александр думает о якобы перемещениях военнослужащих», — передает слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что сегодня российские лыжники заняли первое и второе место в скиатлоне. Золото в активе Александра Большунова, серебро — у Дениса Спицова. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен.

Позже американский журналист спросил у россиянина о его отношении к допингу, чем вызвал негодование Большунова.

«Что касается допинга, то когда я слышу эти слова, меня выворачивает. Это несопоставимо со спортом», — отметил Александр.

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Ранее норвежский лыжник Пол Голберг объяснил неудачное выступление национальной команды в скиатлоне.