Чемпион мира Петухов объяснил победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2010, чемпион мира 2013 года Алексей Петухов прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на ОИ в Пекине.

«Не припомню, чтобы на Играх создавались такие отрывы. Большунов проявил себя, как настоящий боец, с самого начала дистанции был взят очень сильный темп.

Нисканен думал, что на классической части создаст задел, этого не произошло. Саша отсиделся на первом этапе за ним, и они оторвались от группы. Видно было, что Большунов спокойно держит темп финна, а тот уже «наелся», и Саша спокойно в коньковой части гонки ушел от него.

Нисканен не только физически «наелся», но и психологически сдал. Денис Спецов этим воспользовался. Нагнал его, а потом и обошел», — приводит слова Петухова «Советский спорт».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В начале гонки — после отсечки в 2,5 км — Большунов упал, потеряв несколько секунд, но быстро поднялся и снова догнал группу лидеров. После 15 км классическим стилем россиянин лидировал в гонке вместе с Нисканеном, однако на следующих 15 км — коньковым стилем — ушел в отрыв и до финиша не подпустил к себе преследователей.

Денис Спицов также допустил одно падение на последних километрах гонки, но сумел сохранить второе место.

В скиатлоне приняли участие еще два россиянина: Артем Мальцев финишировал девятым (+3:54, 8 минут от лидера), а Алексей Червоткин — 36-м (+8:49, 7).

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии решила подать протест на Александра Большунова