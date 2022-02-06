Чемпион мира Петухов объяснил победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2010, чемпион мира 2013 года Алексей Петухов прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на ОИ в Пекине.
«Не припомню, чтобы на Играх создавались такие отрывы. Большунов проявил себя, как настоящий боец, с самого начала дистанции был взят очень сильный темп.
Нисканен думал, что на классической части создаст задел, этого не произошло. Саша отсиделся на первом этапе за ним, и они оторвались от группы. Видно было, что Большунов спокойно держит темп финна, а тот уже «наелся», и Саша спокойно в коньковой части гонки ушел от него.
Нисканен не только физически «наелся», но и психологически сдал. Денис Спецов этим воспользовался. Нагнал его, а потом и обошел», — приводит слова Петухова «Советский спорт».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
В начале гонки — после отсечки в 2,5 км — Большунов упал, потеряв несколько секунд, но быстро поднялся и снова догнал группу лидеров. После 15 км классическим стилем россиянин лидировал в гонке вместе с Нисканеном, однако на следующих 15 км — коньковым стилем — ушел в отрыв и до финиша не подпустил к себе преследователей.
Денис Спицов также допустил одно падение на последних километрах гонки, но сумел сохранить второе место.
В скиатлоне приняли участие еще два россиянина: Артем Мальцев финишировал девятым (+3:54, 8 минут от лидера), а Алексей Червоткин — 36-м (+8:49, 7).
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии решила подать протест на Александра Большунова