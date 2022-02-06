Толчинский рассказал, что чувствует от непопадания в сборную России по хоккею на Игры

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский в беседе с «Газетой.Ru» рассказал об эмоциях от непопадания в состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Когда есть такой шансы сыграть на Олимпиаде, и получается, что он упущен, появляется некое расстройство. За страну на Олимпиаде сыграть — это то, к чему ты стремишься, о чем мечтаешь. Руководство сделало такой выбор, значит, видит такой состав. Там все равно много сильных ребят, желаю им удачи и уверен, что они хорошо выступят», — сказал хоккеист.

На этих Играх соперниками сборной России на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира будут Дания, Чехия и Швейцария.

Первый матч россияне проведут 9 февраля против сборной Швейцарии. Матч начнется в 11.40 по московскому времени.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Сергей Толчинский ответил на вопрос, за кого из теннисистов болеет больше всего.