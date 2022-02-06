Швеция сместила Россию со второй строчки в медальном зачете Олимпиады-2022

Благодаря победе шведского конькобежца Нильса ван дер Пула на дистанции 5000 м сборная Швеции поднялась на вторую строчку в медальном зачете Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Серебряная медаль досталась нидерландцу Патрику Ресту, бронза у представителя Норвегии Хальгейра Энгебротена.

Ван дер Пул одержал победу, установив новый олимпийский рекорд (6:08,84). Россиянин Сергей Трофимов занял четвертое место.

Олимпиада-2022. Медальный зачет

1. Норвегия — 2-0-1 (3)

2. Швеция — 2-0-0 (2)

3. Россия — 1-2-1 (4).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов после победы в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине ответил на вопрос иностранного журналиста о своем отношении к допингу.

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.