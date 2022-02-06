Норвежский лыжник Клебо одним словом отреагировал на результат скиатлона на Играх

Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо отреагировал на результат скиатлона на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Клебо финишировал 40-м, проиграв более девяти минут победителю гонки — россиянину Александру Большунову.

«Это жопа», — приводит слова Клебо NRK.

Вторым к финишу пришел другой россиянин Денис Спицов, который проиграл Большунову 1:11,0 минут. Бронза досталась представителю Финляндии Иво Нисканену (+2:00,2 минуты).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В начале гонки — после отсечки в 2,5 км — Большунов упал, потеряв несколько секунд, но быстро поднялся и снова догнал группу лидеров. После 15 км классическим стилем россиянин лидировал в гонке вместе с Нисканеном, однако на следующих 15 км — коньковым стилем — ушел в отрыв и до финиша не подпустил к себе преследователей.

Ранее сообщалось, что Большунов сломал пьедестал почета после победы в скиатлоне.