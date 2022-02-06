Гербольдт назвала высокими шансы российских фигуристов на золото в командном турнире

Фигуристка Катарина Гербольдт считает, что Россия имеет высокие шансы на золото в олимпийском командном турнире по фигурному катанию. По итогам короткой программы у одиночниц и произвольной у мужчин она подчеркнула, что российские спортсмены смогли выполнить важную задачу и обогнать соперников из США.

Камила Валиева стала лучшей в короткой программе, Марк Кондратюк после двух видов занял второе место.

«Ребята смогли догнать американцев и сделать некий запас по очкам. Рада, что они смогли справиться с такой ответственной задачей. Несмотря на то, что они — достаточно юные дебютанты на таком уровне, они не дрогнули и показали максимум. В весьма трудной эмоциональной ситуации они смогли собраться: они понимали, что от них многое зависит, и надо добывать для команды очки.

Конечно, у нашей команды большие шансы на золото. Надеюсь, что мы будем отрыв увеличивать. Тем не менее, что-то гарантировать со стопроцентной уверенностью сложно. У нас есть опытные спортсмены, те, кто проходил и Олимпийские игры, и чемпионаты мира. Думаю, они смогут доказать, что Россия лучшая», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

На произвольную программу у американцев вместо Нейтана Чена, выступавшего в короткой, вышел Винсент Чжоу. Гербольдт заметила, что Кондратюку было сложно конкурировать с Ченом. Чжоу же он обошел, уступив лишь японцу Юме Кагияме.

«Не думаю, что на сегодняшний день Марк Кондратюк смог бы составить конкуренцию Нейтану Чену, он лидер при чистом прокате. Марк показал, что может кататься хорошо, продемонстрировал это в короткой программе. В плане очков, наверное, ему было бы сложнее соревноваться с Ченом в произвольной, а с точки зрения эмоций — вряд ли, он соревнуется сам с собой, у него нет оглядки на соперников», — считает Гербольдт.

Ранее Марк Кондратюк заявил, что, если бы в произвольной программе вышел Нэйтан Чен, все было бы иначе.