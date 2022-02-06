Лыжник Большунов принес России первую золотую медаль на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку в мужском скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Вторым к финишу пришел другой россиянин Денис Спицов, который проиграл Большунову 1:11,0 минуты. Бронза досталась представителю Финляндии Иво Нисканену (+2:00,2 минуты).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В начале гонки — после отсечки в 2,5 км — Большунов упал, потеряв несколько секунд, но быстро поднялся и снова догнал группу лидеров. После 15 км классическим стилем россиянин лидировал в гонке вместе с Нисканеном, однако на следующих 15 км — коньковым стилем — ушел в отрыв и до финиша не подпустил к себе преследователей.

Денис Спицов также допустил одно падение на последних километрах гонки, но сумел сохранить второе место.

В скиатлоне приняли участие еще два россиянина: Артем Мальцев финишировал девятым (+3:54,8 минуты от лидера), а Алексей Червоткин — 36-м (+8:49,7).

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

Ранее стал известен состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку в рамках Олимпийских игр — 2022.