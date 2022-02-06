Журова: украинцы понимали, что если будут аплодировать Валиевой, то дома получат

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о поведении украинской делегации после выступления россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

После проката Валиевой участники всех команд аплодировали Камиле стоя, однако украинцы к этим овациям не присоединились. Журова предположила, что украинские спортсмены вынуждены следовать указаниям руководства своей страны, чтобы избежать неприятностей.

«Я совершенно уверена: сами по себе они так не думают, это накрутка. Они понимали, что если так не поступят, то дома получат. Сейчас их поосуждают, зато они приедут домой героями – не стали аплодировать русской спортсменке.

К сожалению, ситуация сейчас дурацкая. У нас всегда были такие теплые отношения с украинскими ребятами. И таких демонстративных вещей в фигурном катании никогда не было. Спортсмены из разных стран могли интриговать, ссориться, но чтобы делать что-то настолько демонстративно — подобного не случалось.

В микст-зонах украинские атлеты стали отвечать на русском языке, общаться с российскими журналистами. Но у нас это раскрутили, и, думаю, что больше они не дадут интервью на русском языке. Но мы-то порадовались, похвалили их, а они уже наверняка получили за это.

Вопрос ведь не в них самих, но обидно, что в это вовлекают самих спортсменов, безумно неприятно. Они-то ни при чем, им хочется реагировать на эмоциях, а их сдерживают. Политики не понимают одного: когда спортсменов так сдерживают, это и на результат влияет, им нужно каждую секунду себя контролировать. Неужели неясно, что атлет должен приехать на Олимпиаду, расслабиться и показать свое мастерство? А так — не дай бог, заговорит на русском!» — сказала Журова «Газете.Ru».

Валиева занимает первое место среди одиночниц в командном турнире после короткой программы. В общем зачете командного первенства Россия лидирует с 45-ю очками, на три балла опережая американцев. В понедельник, 7 февраля, одиночницы, спортивные и танцевальные пары выступят с произвольными программами.

Ранее Алексей Ягудин высказался о реакции украинской делегации на прокат россиянки Камилы Валиевой.