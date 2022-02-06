Овсянников считает, что у российских фигуристов есть все шансы на золото в командном турнире

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, серебряный призер Олимпиады-1998 Олег Овсянников высказался о результатах олимпийских прокатов россиян в Пекине в рамках командного первенства, состоявшихся в воскресенье, 6 февраля.

Камила Валиева стала лучшей по итогам короткой программы – она также оказалась четвертой в истории фигуристкой, исполнившей на Олимпийских играх тройной аксель. Марк Кондратюк занял второе место по итогам произвольной программы. Овсянников выразил уверенность, что Россия близка к золоту в командном турнире.

«Я очень рад, что Камила откаталась хорошо, очень рад за Марка. Пока сложно комментировать, давайте дождемся окончания командного турнира и результатов. Думаю, что все шансы [на золото] у нас есть, ребятам надо просто чисто откататься – и парникам, и танцорам. А у девочек все будет нормально. Давайте просто подождем и будем держать кулачки», — сказал Овсянников «Газете.Ru».

На данный момент Россия лидирует в зачете командного турнира после пяти видов из восьми: наши спортсмены набрали в сумме 45 очков и на три балла опережают идущих вторыми американцев. Итоги командного первенства будут подведены в понедельник, 7 января, после того как с произвольной программой выступят одиночницы, а также спортивные и танцевальные пары.

Ранее Валиева заявила, что выступает на Олимпиаде в память о бабушке.