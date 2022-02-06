Стало известно, кто представит Россию в произвольном танце на командном турнире ОИ

Российская пара Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступят в произвольном танце в танцах на льду на командного турнире в рамках Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Да, мы катаем произвольный танец. Мне об этом разрешили сказать», — приводит слова фигуриста Sport24.

Напомним, что в ритм-танце российская пара заняла второе место с результатом 85,05 балла. Первое место заняли представители США Захари Донохью и Мэдисон Хаббелл. Они набрали 86,56 балла.

Командный турнир завершится 7 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.