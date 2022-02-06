Валиева заявила, что выступает на Олимпиаде в память о бабушке

Российская фигуристка Камила Валиева, одержавшая победу в короткой программе в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, рассказала, что выступает в память о своей покойной бабушке.

«У меня было так много энергии для этой короткой программы. Я катаюсь в память о бабушке, которая скончалась, и это чувство завладело мной», — приводит слова спортсменки аккаунт Олимпийских игр в Twitter.

Камила Валиева рассказала, что выступает на Олимпийских играх в Пекине в память о своей бабушке.



Сегодня Камила заняла первое место в короткой программе в рамках командного турнира, набрав 90,18 балла.#Olympics #Beijing2022 pic.twitter.com/9CZ9IfjnHd — Олимпийские игры (@Olympia_da) February 6, 2022

Второе место в короткой программе заняла японка Вакаба Хигучи, набравшая 74,73 балла. На третьей позиции расположилась канадская фигуристка Маделин Скиза (69,60).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее американский актер и режиссер Бен Стиллер высказался о выступлении российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе на командном турнире в рамках Олимпиады-2022.