Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира ОИ-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк набрал 181,65 балла и занял второе место в произвольной программе на командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
На первой строчке расположился японец Юма Кагияма, который удостоился оценки 208,94 балла. Тройку замкнул американец Винсент Чжоу (171,44).
Таким образом, после проката Кондратюка Россия остается на первом месте в таблице командных соревнований.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин
Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94.
2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65.
3. Винсент Чжоу (США) — 171,44.
Ранее российская фигуристка Камила Валиева выиграла женскую короткую программу командного турнира. Она получила 90,18 балла, что стало лучшим результатам по итогам соревнований.
Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.