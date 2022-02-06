Кондратюк стал вторым в произвольной программе командного турнира ОИ-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк набрал 181,65 балла и занял второе место в произвольной программе на командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

На первой строчке расположился японец Юма Кагияма, который удостоился оценки 208,94 балла. Тройку замкнул американец Винсент Чжоу (171,44).

Таким образом, после проката Кондратюка Россия остается на первом месте в таблице командных соревнований.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин

Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94.

2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65.

3. Винсент Чжоу (США) — 171,44.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева выиграла женскую короткую программу командного турнира. Она получила 90,18 балла, что стало лучшим результатам по итогам соревнований.

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.