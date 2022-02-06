Только украинцы не встали после выступления Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Лишь украинская делегация не встала после выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, все остальные делегации аплодировали россиянке стоя.

Валиева за свой прокат получила оценку 90,18 балла, что стало лучшим результатам по итогам соревнований.

Второе место заняла японка Вакаба Хигучи, набравшая 74,73 балла. На третьей позиции расположилась канадская фигуристка Маделин Скиза (69,60).

Таким образом, после проката Валиевой Россия возглавляет таблицу командных соревнований.

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, женщины.

1. Камила Валиева (Россия) — 90.18

2. Вакаба Хигучи (Япония) — 74.73

3. Маделин Скиза (Канада) — 69.60

Ранее Валиева прокомментировала свое выступление.