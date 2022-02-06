На Украине отреагировали на конфликт Губерниева с украинским журналистом

Президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Глывинский в своем Facebook рассказал свою версию перепалки между российским комментатором Дмитрием Губерниевым и украинским журналистом.

«В том, что это провокация сомнения никакого нет, поскольку заметно, что коллеги известного своими откровенными оскорбительными высказываниями в эфире и вне его Губерниева, снимали ситуацию на видео заранее. Как выяснилось, эта выходка стала ответом на ситуацию, которая ранее возникла в микс-зоне после соревнований фигуристов. На видео отчетливо слышны англоязычные матерные слова в сторону украинского журналиста, как и видно то, что наш коллега решил не отвечать на никчемное поведение этого, с позволения сказать, представителя СМИ, который уже не впервые нарушил и журналистскую, и общечеловеческую этику», — написал Глывинский.

4 февраля, в медиалаундже перед началом церемонии открытия ОИ-2022 Дмитрий Губерниев повздорил с украинским журналистом на английском языке. В результате перепалки российский телеведущий крикнул украинцу: «Твоя фамилия — ***, а имя — лузер».

Напомним, Министерство спорта и молодежи Украины запретило своим олимпийцам давать интервью на русском языке на Олимпиаде, а также рекомендовало не находиться рядом со спортсменами из России и избегать совместных фотографий с ними.

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее телепродюсер Тина Канделаки прокомментировала конфликт Губерниева с украинским журналистом.