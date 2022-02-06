Тренер украинских олимпийцев обвинила российские СМИ в подлости

Тренер украинских фигуристов Софии Голиченко и Артема Даренского Лилия Батутина в своем Facebook опубликовала пост, в котором она выступила с опровержением информации о том, что ее подопечные на Олимпиаде в Пекине дали интервью журналисту российского канала.

Отметим, что Батутина позже удалила свой пост.

«Мои спортсмены не давали никакого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме, и общался с ними на украинском языке! А на вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: «Общаетесь ли вы с командой ОКР?». Ребята ответили: «Мы стараемся не общаться сейчас ни с какими командами, в связи с обострением ситуации с коронавирусом». Это все что нужно знать о подлости русских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Говнюки», – написала Батутина.

Напомним, Министерство спорта и молодежи Украины запретило олимпийцам давать интервью на русском языке на ОИ в Пекине, а также рекомендовало не находиться рядом со спортсменами из России и избегать совместных фотографий с ними.

После завершения соревнований по прыжкам в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио победительница турнира россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Могучих поздравили друг друга с хорошими результатами, обнялись и попозировали для фото. После этого украинскую спортсменку затравили на родине.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее украинская бобслеистка Лидия Гунько рассказала о своем отношении к спортсменам из России.