Бородавко: в какой-то момент мне показалось, что Непряева близка к истерике

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о реакции Натальи Непряевой на тяжелые погодные условия на Олимпийских играх в Пекине.

«Разное было. И разговоры, и слезы, и ужас. В какой-то момент мне вообще показалось, что Наташа близка к истерике и не очень понимает, как бежать и что вообще происходит. В местных горах очень «тупой» снег, так что не только холод создавал проблемы. Мышцы ведь тоже реагируют на повышенную нагрузку и погодные условия», — передает слова Бородавко RT.

Сегодня Наталья Непряева стала обладателем серебряной медали в скиатлоне. Золотой медали удостоилась норвежка Терезе Йохауг. Бронза у австрийской лыжницы Терезы Штадлобер. Еще три россиянки, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина и Юлия Ступак, стали 8-й, 11-й и 24-й соответственно.

Следующим стартом для лыжниц будет спринт свободным стилем, который пройдет 8 февраля. Начало гонки в 11.00 по московскому времени.

Непряева возглавляет общий зачет Кубка мира по лыжных гонкам среди девушек. В январе она стала победительницей многодневки «Тур де Ски». Непряевой первой из российских лыжниц удалось достичь подобного результата.

Ранее Юлия Ступак, которая неудачно провела первую гонку на Олимпиаде, обратилась к болельщикам.