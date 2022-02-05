Танцоры Каташинские: Валиева катается под классику — это очень смело, нужна солидная техника

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские в интервью «Газете.Ru» оценили выбор музыки для произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой («Болеро» Мориса Равеля) и одиночника Марка Кондратюка (»Иисус Христос — суперзвезда»), которые являются лидерами сборной России.

«Валиева катает под «Болеро»? Классика — большой груз ответственности. С одной стороны — это беспроигрышный вариант, с другой — очень смелый поступок. У спортсмена должна быть солидная техническая база для выступления под классику. Мы тоже танцевали танго под вариации Антонио Вивальди «Зима», и хотим сказать, что это интересный опыт.

Кондратюк выступает под композиции из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»? Мы за разнообразие. Фигуристы хотят иначе взглянуть на привычные выступления, они хотят менять формат и пробовать себя в новых направлениях. Пришло время писать новую историю, и это прекрасно, что такие люди есть.

Как истинные патриоты мы болеем всем сердцем на Олимпиаде за наших парней и девушек. Но мы не лишены эмпатии — есть очень много талантливых спортсменов из других стран, мы уверены, что они нас тоже удивят», — сказали Каташинские.

Ранее танцоры назвали главную слабость фигуристов.