Латыпов о бронзе в эстафете на ОИ-2022: задумка не получилась

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

На последнем этапе сборная России занимала первое место, но на самом финише Латыпов упустил золото.

«Сложный месяц выдался. Я благодарен, что у меня есть такая поддержка, от всех тренеров, все помогали, чтобы я как можно меньше потерял форму и подошел к Олимпиаде. Задумка была убегать в начале круга. Этого не получилось, пытался натягивать весь круг сна последнем спуске сделал рывок, маленький разрыв, но этого не хватило», — сказал Латыпов.

За сборную России в эстафете также выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов.

Победителями гонки стали норвежские биатлонисты. Серебро у французов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что в биатлоне и лыжах россияне подарили золото норвежцам.