В Госдуме отреагировали на первую медаль России на Олимпиаде в Пекине

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал серебро российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Его слова передает «Чемпионат».

«Жаль, Непряева не взяла золото в этой гонке. Поздравляю нас с первой медалью! Не надо расстраиваться — впереди еще много гонок. Наталья еще выиграет своё золото на Играх. Норвежцы, конечно, крутые ребята. Но успех Вяльбе и всей ее команды заключается в том, что мы можем составить конкуренцию. Уже забыли про эту допинговую историю — не до чего докопаться. Мы должны догонять Норвегию», — сказал Свищев.

Напомним, золотой медали удостоилась норвежка Терезе Йохауг. Бронза у австрийской лыжницы Терезы Штадлобер.

Отметим, что Россию в гонке также представили Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.