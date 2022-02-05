Российская фигуристка Александра Трусова допустила ошибку на тройном лутце во время тренировки короткой программы на Олимпиаде, передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что спортсменка чисто выполнила тройной риттбергер, тройной флип и тройной лутц. На каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера Трусова споткнулась.

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