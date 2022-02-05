Ковальчук признался, что не ходил на открытие Олимпиады

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался об открытии пекинской Олимпиады, передает «Чемпионат.com».

«Я не ходил на открытие. Мы от тренерского штаба отправили Валерия Каменского. Все прошло по плану. Это моя шестая Олимпиада, и я ни разу не был на церемонии открытия», — сказал Ковальчук.

Знаменосцами на церемонии открытия выступили Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Национальную команду на Олимпиаде представят 213 (109 мужчин и 104 женщины) спортсменов из 27 регионов России.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о форме российских спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.