Ковальчук высказался о стартовом матче сборной России на Олимпиаде против Швейцарии

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался о стартовом матче сборной России на олимпийском турнире против Швейцарии, передает «Чемпионат.com».

«К сожалению, отменяются контрольные матчи. Будем смотреть тренировки. Уже надо готовиться к матчу со сборной Швейцарии. Посмотрели много видео, имеем представление о команде», — сказал Ковальчук.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Россияне на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Национальная команда прибыла в Пекин 3 февраля. Чартерный самолет приземлился в аэропорту Шоуду в 9.12 по местному времени (4.12 по московскому).

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук назвал причину отмены товарищеского матча против Латвии.