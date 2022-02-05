Стали известны спортсмены, которые выступят за Россию в смешанной эстафете по биатлону на ОИ

Биатлонисты сборной России Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова выступят за сборную России в смешанной эстафете на Олимпиаде.

Старт соревнований запланирован на 5 февраля. Гонка начнется в 12.00 по московскому времени.

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

«Транспортный косяк китайцев безусловен, очереди в автобусы огромные. Очень странно, когда от тебя шарахаются в гостинице, когда у тебя сомнительный тест. А потом создают столпотворение. Китайцам нужно подумать, как избежать такого в будущем», — сказал Губерниев.