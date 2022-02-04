Вяльбе назвала Олимпиаду военным праздником

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о важности Олимпийских игр для спортсменов. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Олимпиада — это праздник или война? Военный праздник. Парад. Нет, я хочу, чтобы спортсмены ощущали и праздник. Безусловно. Это ведь грандиозное мероприятие, самое важное для любого атлета», — сказала Вяльбе.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Вяльбе рассказала о своих переживаниях перед Олимпийскими играми.