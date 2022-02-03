Депутат Госдумы: Россия не может завоевать меньше медалей, чем на прошлой зимней Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова убеждена, что на Олимпиаде в Пекине сборная России завоюет больше медалей, чем на прошлых зимних Олимпийских играх.

Четыре года назад российская команда заняла 13-е место в общем зачете зимней Олимпиады, завоевав 17 медалей (2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых). 5 декабря 2017 года Международный Олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпийских играх 2018 года. При этом российские спортсмены могли участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным флагом.

«Мы не можем завоевать меньше медалей, чем на прошлой Олимпиаде в 2018 году, — это просто невозможно от слова совсем. В 2018 году мы были в совсем урезанном составе, на Олимпиаду поехало меньше половины спортсменов из тех, кто мог», — цитирует Журову ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Олимпиаде. За золотую медаль — 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую медаль — 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены получат по 4 млн рублей за золото на ОИ-2022.