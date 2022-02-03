Траньков — о ковиде в Пекине: каждый день — как с тарзанки прыгнуть

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков рассказал о буднях российской сборной на Олимпийских Играх в Пекине.

«Мы снимаем маски только тогда, когда ложимся спать. То есть мы даже друг с другом стараемся общаться в масках. Никакого досуга у нас нет. Тесты нужно сдать до 11 утра, и это самый нервный момент. Спустя сутки подносишь аккредитацию и надеешься, что не загорится красный. Это как с тарзанки прыгнуть — те же ощущения. Ты все время находишься в очереди и думаешь: «Блин, блин, блин». Пик — зеленый, и ты: «Фууух, еще сутки», — сказал Траньков в эфире Первого канала.

Уже ранним утром 4 февраля стартует олимпийский командный турнир по фигурному катанию.

Россию в короткой программе представят Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы на льду) и Анастасия Мишина/ Александр Галлямов (парное катание). Имя представительницы в женском одиночном катании станет известно позднее, хотя ранее была опубликована информация, что это будет Камила Валиева.

Напомним, что после короткой программы в составе сборной можно будет сделать две замены.

Максим Траньков в паре с Татьяной Волосожар стал двукратным олимпийским чемпионом 2014 года (в личных и командных соревнованиях). Летом 2018 года стал тренером спортивной пары по фигурному катанию Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые выступят в Пекине в соревнованиях спортивных пар.

Ранее сообщалось, что объявлено имя капитана сборной России по фигурному катанию на командном турнире на ОИ-2022.