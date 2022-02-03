Сборная Украины выбрала знаменосцем на ОИ фигуристку из группы россиянина Жулина

Серебряный призер юношеских Игр в фигурном катании Александра Назарова и олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко станут знаменосцами на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает на официальном сайте Национальный олимпийский комитет Украины.

Назарова стала призером юношеской Олимпиады в 2012 году. 25-летняя фигуристка, выступающая в танцах на льду с Максимом Никитиным, тренируется у российского специалиста Александра Жулина.

33-летний Абраменко является чемпионом Игр-2018 в лыжной акробатике. Год спустя он завоевал серебряные медали на чемпионате мира.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля.

Всего в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что имена знаменосцев национальной команды на зимних Олимпийских играх — 2022 будут объявлены 3 февраля.