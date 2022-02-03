Назван самый популярный среди россиян олимпийский вид спорта

Самым популярным видом спорта у российских пользователей сети стал хоккей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Яндекс».

Перед стартом Олимпийских игр — 2022 в Пекине «Яндекс» изучил поисковые запросы со словами «олимпиада 2022 расписание». Наибольший интерес вызвали хоккейные матчи, они обошли биатлон и фигурное катание. В топ-5 также вошли лыжные гонки и керлинг.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Ранее сообщалось, что первая тренировка мужской сборной России по хоккею перед стартом Игр-2022 отменена.

Национальная команда прибыла в Пекин 3 февраля. Чартерный самолет приземлился в аэропорту Шоуду в 09.12 по местному времени (04.12 по московскому).

Изначально хоккеисты должны были лететь с представителями других видов, однако из-за риска заразиться коронавирусом отказались, им был предоставлен чартер.

Планировалось, что вместе с хоккеистами в Китай направятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.