Тренер сборной России Крамер рассказал, как стать миллионером в лыжных гонках

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, во сколько обходится подготовка спортсмена, претендующего на медаль Олимпийских игр.

«Если все подсчитать, получится бюджет около €150 тыс. Это на один сезон и на одного человека.

Для того, чтобы иметь реальные шансы на золото Олимпиады, у спортсмена с юных лет должен быть генетический талант и правильный режим тренировок. Цена оттачивания мастерства поднимается минимум до €200 тыс. за сезон.

За олимпийский цикл необходимо потратить не менее €600 — 700 тыс. Сюда включаются: тренеры, физиотерапевт, врач, тренировочные сборы, переезды. Лыжи, обувь и палки на таком уровне почти всегда предоставляют спонсоры. Эти расходы не считаем.

Частные самолеты? Нет, это уже чересчур. Но лучшие места для тренировок, лучшие специалисты и лучшая экипировка стоят денег. В лыжных гонках можно стать миллионером, только если будешь стабильно побеждать. В этом виде спорта всего несколько миллионеров», — приводит слова специалиста Daily Skier.

Соревнования лыжников на Олимпийских играх — 2022 пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Маркус Крамер рассказал о трудностях в общении лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова.