Срок подачи заявок на командный турнир фигуристов перенесли из-за ПЦР-тестов

Срок подачи списков фигуристов на участие в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине перенесли на несколько часов, сообщает ТАСС.

По информации источника, причиной тому стали тестирования на коронавирусную инфекцию. Заявки изначально должны были быть поданы до утра 3 февраля по местному времени, однако теперь срок сдвинут на 21:00 по местному (16:00 по мск).

«Встреча тим-лидеров и подача заявок ранее были запланированы на утро 3 февраля, но в связи с процедурой тестирования на коронавирусную инфекцию сроки сдвинуты на вечер. Заявки должны быть поданы до 21:00 по местному времени», — передал ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира.

Соревнования по фигурному катанию начнутся в Пекине уже 4 февраля, первым пройдет состязание в командном турнире. В первый день на льду появятся мужчины, танцевальные и спортивные дуэты. Короткая программа женщин запланирована на 6 число.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) запретила спортсменам разговаривать с представителями прессы после тренировок перед стартом зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Матч ТВ. Только новости». Источник ссылается на российского фигуриста Андрея Мозалева.