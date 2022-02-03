Трусова упала с тройного акселя на второй тренировке на Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова провела вторую тренировку перед стартом зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, передает Sport24.

По информации источника, фигуристка упала с тройной акселя в начале прогона короткой программы под музыку, однако затем чисто исполнила два каскада — тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп. При этом без музыки Трусова несколько раз чисто исполнила аксель в три оборота.

Кроме Трусовой в женском одиночном катании Россию представляют Анна Щербакова и Камила Валиева. Соревнования по фигурному катанию начнутся в Пекине уже 4 февраля, первым пройдет состязание в командном турнире.

Ранее сообщалось, что спортсменки олимпийской сборной России Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова проигнорировали журналистов после тренировки на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Издание сообщает, что на предположение одного из корреспондентов о том, что Валиева находилась во время занятия на связи с хореографом Даниилом Глейхенгаузом через наушник, спортсменка рассмеялась.