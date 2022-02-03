Российская прыгунья с трамплина раскритиковала сборную по хоккею за использование чартера

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова раскритиковала сборную России по хоккею за использование отдельного самолета при перелете в Пекин на Олимпийские игры, передает газета «Известия».

Изначально хоккеисты должны были лететь с представителями других видов, однако из-за риска заразиться коронавирусом отказались, им был предоставлен чартер.

«Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодежи. И откуда там столько понтов, мне непонятно. Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь. Ну а кто-то на лыжах бегает. Все одно дело делают, почему им такие привилегии? Это неуважение к остальным», — заявила спортсменка.

Аввакумова — чемпионка Универсиады-2013, многократная чемпионка России, призер и победитель Кубков мира. На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году прыгунья заняла четвертое место.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею вылетела на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине, отдельным рейсом, передает сайт Федерации хоккея России (ФХР). Стоит отметить, что россияне прилетят в столицу Китая утром 3 февраля. Затем хоккеисты сдадут тесты на коронавирус и отправятся на трехдневный карантин.

Изначально планировалось, что вместе с хоккеистами в Китай направятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.