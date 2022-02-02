СМИ: Степанова и Букин пропустят командный турнир фигуристов Олимпиады

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в соревнованиях танцевальных дуэтов, не выступят в командном турнире фигуристов Олимпиады, передает «Матч ТВ».

Отмечается, что спортсмены не вылетели 2 февраля в столицу Китая. Они прибудут в Пекин к старту соревнований танцевальных пар. Ближайшие рейсы в Пекин запланированы на 6 и 7 февраля. Командные соревнования начнутся 4 февраля.

В 2022 году Букин и Степанова заняли второе место на чемпионате Европы, уступив Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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