Президент США Байден собирается следить за Олимпиадой, несмотря на дипломатический бойкот

Президент США Джо Байден будет смотреть Олимпийские игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки изданию The Hill.

«Безусловно. Мы с нетерпением ждем Олимпиаду и будем болеть за американских спортсменов, которые будут участвовать в Играх», — сказала Псаки.

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединились Австралия и Канада.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее пресс-атташе посольства США в Китае рассказал, что его страна не планирует проведения глобальной кампании по дискредитации пекинской Олимпиады.

«Мы не планировали и не планируем подобных кампаний. Наши атлеты, могут свободно выражать свое мнение согласно духу Олимпиады, которое включает в себя соблюдение прав человека», — заявили в посольстве.