ОКР показал, как Трусова и Щербакова заселялись в олимпийскую деревню

Олимпийский комитет России в своем Instagram опубликовал видеозапись того, как фигуристки национальной российской команды Анна Щербакова и Александра Трусова заселяются в олимпийскую деревню.

Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин 1 февраля.

31 января пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что тесты всех членов олимпийской сборной, находившихся на сборе в Красноярске, дали отрицательный результат.

Вместе с Трусовой и Щербаковой сборную России на Олимпиаде в Пекине в женском одиночном катании представит действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева. На прошедшем в Таллине европейском первенстве Щербакова выиграла серебряную медаль, а Трусова замкнула тройку лидеров.

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде стартуют 4 февраля, первым пройдет командный турнир, в рамках которого женщины покажут короткую программу 6 февраля, а 7 числа — произвольную. Состязания в индивидуальном турнире у женщин состоятся 15 и 17 февраля.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящих соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.