Третьяк: сборная России обязана защитить титул на Играх, других задач быть не может

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал основную задачу российской национальной команды на Олимпийских играх — 2022, передает пресс-служба ФХР.

Глава Федерации провел встречу со спортсменами и тренерским штабом перед вылетом сборной в Пекин. Разговор состоялся в видеоформате в связи с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией.

«Все хоккеисты нашей сборной — большие мастера, игроки элитного уровня, им по силам добиться самых высоких результатов. На игроках, и особенно на тренерах, лежит очень большая ответственность. Команда едет в Пекин в статусе действующего олимпийского чемпиона, сборная обязана защитить титул. Других задач быть не может», — заявил Третьяк.

На Олимпийских играх в 2018 году, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане, сборная России по хоккею, которая выступала под нейтральным флагом из-за санкцией Всемирного антидопингового агентства (WADA), выиграла турнир, в финале сразившись с национальной командой Германии. Матч завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу российских хоккеистов.

Сборная России проведет свой первый матч на Олимпиаде-2022 9 февраля против Швейцарии. Начало матча в 11:40 по московскому времени. Также соперниками национальной команды в групповом раунде будут Дания и Чехия.

Ранее сообщалось, что издание AP News спрогнозировало исход олимпийского хоккейного турнира в Пекине. По мнению журналистов, сборная Канады завоюет золотые медали, Россия станет второй, а американские хоккеисты удостоятся бронзовых наград.