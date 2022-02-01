Биатлонистка Шевченко ответила на вопрос, справедливо ли ее не взяли Олимпиаду

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала новость о том, что Евгения Буртасова (Павлова) может заменить на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

«Справедливый ли выбор? На данный момент да. У Жени две медали с чемпионата Европы, а у меня самое лучшее — это пятое место в эстафете. Ставят на эстафету, не оглядываясь на медали? Это был выбор тренеров. То, что от меня зависело в эстафете, я все сделала», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус и не выступит на Олимпиаде.

Согласно информации Союза биатлонистов России (СБР), Буртасова вылетит в Пекин 2 или 5 февраля. Отметим, что как раз 5 февраля в столице КНР стартуют олимпийские соревнования по биатлону — первой гонкой будет смешанная эстафета 4 х 6 км. Завершится биатлонная программа Игр 18 февраля мужским масс-стартом на 15 км.

По мнению бывшего президента СБР Владимира Драчева, эта замена лишь усилит сборную, поскольку Буртасова прекрасно стреляет.

Ранее сообщалось, что заразившаяся коронавирусом биатлонистка Васнецова проведет на изоляции пять дней.