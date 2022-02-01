Тренер сборной Чехии высказался о возможности заявить Ягра на Олимпиаду

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан высказался о возможности заявить в состав команды легендарного форварда Яромира Ягра на предстоящую Олимпиаду в Пекине. Его слова передает «Матч ТВ».

«Ягр? Ну да, он свободен, но он давно уже не играл в чемпионате Чехии. В последних матчах он не был в составе «Кладно». Не знаю, по какой причине. Он не входил в наш расширенный состав. Поэтому мы его не рассматриваем», — сказал тренер.

Ягр выступал за омский «Авангард» с 2004-го по 2005-й, а также с 2008 по 2011 год. Также чех играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за ряд клубов. Там он стал третьим в истории лиги бомбардиром. Его опережают только Горди Хоу и Уэйн Гретцки. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает четвертое место, отставая от Ягра на семь шайб.

Ягр является чемпионом Олимпийских игр 1998 года, а также двукратным чемпионом мира в составе сборной Чехии.

Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов назвал возможным проведение прощального матча Ягра за омский клуб.