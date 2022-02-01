Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх — 2022, передает ТАСС.

Спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 12:20 по местному времени (7:20 мск).

Напомним, 31 января пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что тесты всех членов олимпийской сборной, находившихся на сборе в Красноярске, дали отрицательный результат.

Женское одиночное катание: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова.

Мужское одиночное катание: Андрей Мозалев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.

Пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее трехкратный чемпион мира в мужском одиночном катании американец Натан Чен признался, что рад, что ему не нужно соревноваться с российскими фигуристками на Играх.