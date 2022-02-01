Валуев объяснил, почему украинский фигурист отвечал российским журналистам на английском

Депутат Государственной думы России Николай Валуев высказался о спортивном руководстве Украины, которое рекомендовало своим олимпийцам не давать интервью на русском языке во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Напомним, 31 января украинский фигурист Иван Шмуратко после тренировки в рамках подготовки к Олимпиаде-2022 отвечал на вопросы российских журналистов на английском языке.

«Это их власть, которая обязывает так делать. Иначе будут санкции. У фигуриста было два варианта: пустить под откос всю карьеру, либо ответить на английском. Их же напугали, накачали.

Спортсмен из Украины рискует всем, отвечая на русском. И запрет разговаривать на русском языке... Это значит наступить ногой на права человека. Где свобода слова, демократия?» – приводит слова депутата «СЭ».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о том, как бы сыграли Россия и Украина в стыковых матчах чемпионата мира, если бы их не разводила ФИФА.