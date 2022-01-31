В сборной России по лыжам назвали недостатки олимпийской трассы в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об олимпийской трассе в Пекине.

По его словам, особую сложность для спортсменов составляет ветер.

«Обычное рабочее настроение, погода ожидаемая, мы на нее настраивались, однако думали, что будет холоднее. Больше всего мешает сильный ветер, но у нас спортсмены тренировались в России, поэтому для многих такая погода не является чем-то новым.

Мы в первый раз здесь, но с конфигурацией трассы были ознакомлены еще год назад, знали, что здесь пологие и затяжные подъемы, медленное скольжение, что играет свою роль. Будем использовать ход, который предназначен для крутых подъемов», — сказал Сорин в эфире телеканала «Россия 24».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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