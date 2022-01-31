Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В газовых хранилищах Европы осталось менее 20% от закачанного летом газа 13:40
Порошенко назвал обвинения против него «шоу в стиле Зеленского» 13:34
Количество нарушений ПДД в Москве выросло на 2 млн за год 13:33
Грызлов начал работу на новом посту 13:31
Драчев назвал Буртасову претенденткой на медали Олимпийских игр в Пекине 13:30
Драчев: Васнецова заболела из-за расхлябанности и некомпетентности СБР 13:27
Новый председатель Мюнхенской конференции выступил за поставки оружия Украине 13:24
Песков ответил на вопрос по обращению к президенту о признании ДНР и... 13:19
Песков заявил, что Путин не планирует двусторонние встречи на Олимпиаде 13:16
Пострадавшая при пожаре Вера Воронкова остается в больнице 13:13
Бесплатная ставка 2000 р.

В сборной России по лыжам назвали недостатки олимпийской трассы в Пекине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об олимпийской трассе в Пекине.

По его словам, особую сложность для спортсменов составляет ветер.

«Обычное рабочее настроение, погода ожидаемая, мы на нее настраивались, однако думали, что будет холоднее. Больше всего мешает сильный ветер, но у нас спортсмены тренировались в России, поэтому для многих такая погода не является чем-то новым.

Мы в первый раз здесь, но с конфигурацией трассы были ознакомлены еще год назад, знали, что здесь пологие и затяжные подъемы, медленное скольжение, что играет свою роль. Будем использовать ход, который предназначен для крутых подъемов», — сказал Сорин в эфире телеканала «Россия 24».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Дмитрий Ярошенко призвал Союз биатлонистов России (СБР) быть готовым к экстренным заменам в составе олимпийской сборной.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть