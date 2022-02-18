Биатлонные масс-старты и битва за финал со Швецией: главные события 15-го дня Олимпиады. LIVE

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В WADA считают доказательства невиновности Валиевой неподтвержденными. Дело в том, что во время слушания дела не было представлено независимых или документальных доказательств того, что дедушка спортсменки принимал триметазидин. Также не было предоставлено доказательств покупки им препарата и рецептов.