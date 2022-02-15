Битва за медаль в эстафете и короткая программа у женщин: 12-й день Олимпиады в Пекине. LIVE

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Директор по связям с общественностью Национального олимпийского (НОК) комитета США Кейт Хартман оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить награждение командного турнира фигуристов.

«Мы ценим намерение МОК обеспечить, чтобы нужные медали были вручены нужным людям. И будьте уверены, когда это время придет, они будут потрясающе отпразднованы» — передает слова Хартман журналист Кристин Бреннан в Twitter.