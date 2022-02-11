«Если бы проиграли Дании, осталось бы только уехать с Олимпиады»: за что критикуют сборную России

Сборная России добыла вторую победу подряд на Олимпийских играх, обыграв в тяжелом матче Данию (2:0). После встречи автор победного гола Павел Карнаухов признал, что ему повезло с заброшенной шайбой, главный тренер Алексей Жамнов заявил, что недоволен командой. Бывший наставник сборной России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что у команды «есть результат, но нет игры», а двукратный чемпион мира Сергей Немчинов объяснил малое количество голов долгим отсутствием игровой практики.

Россия 29 мучительных минут тонула в вязкой обороне датчан, пока Павел Карнаухов не распечатал ворота, со второй попытки вогнав шайбу в створ под щитком голкипера Фредерика Дикова с рикошетом от штанги (1:0).

«Не получилось забить с первой попытки, но шайба залетела со второй, — чуть-чуть повезло, — признал Карнаухов после встречи.

— Мы оказали мощное давление на датчан, и в результате этого шайба сама нашла клюшку. После взятия ворот у нас словно гора спала с плеч, и сразу стало проще играть.

Нам еще нужно улучшать свою игру — во всех аспектах понемногу. Сборная Дании — очень опытная команда, которая играет в специфической, но эффективной манере.

Нам было тяжело и в матче со Швейцарией (1:0), и в матче с Данией (2:0). Судя по этим играм, следующие встречи тоже будут заканчиваться с подобным счетом, потому что на Олимпиаде сборные играют в кубковый хоккей».

Голкипер сборной России Иван Федотов, который совершил несколько отличных сейвов и второй раз подряд оставил свои ворота в неприкосновенности, согласился с Карнауховым в том, что разгромных счетов на Олимпиаде ждать не стоит, а также отметил, что у «Красной машины» пока не очень ладится игра в атаке.

«Сыграть на ноль снова — это очень приятно, но главные соперники у нас еще впереди.

На данный момент не имеет значения, побеждаем мы со счетом 1:0, 2:0 или 5:4. Главное — набрать три очка.

Пашка Карнаухов в этой встрече забросил хорошую, трудовую шайбу. Голы у нас пока получаются не совсем комбинационные, но все еще впереди.

Ребята в нашей команде очень техничные — могут красиво исполнять, и я полагаю, что в следующих встречах мы будем намного лучше играть в атаке.

Естественно, вся страна ждет обилия голов и побед от нас со счетом 5:0 и 10:0. Но это Олимпиада — здесь каждая команда играет на победу, поэтому оборонительный хоккей присутствует здесь на каждом сантиметре, в каждом углу.

В матче с Данией я отбил шайбу шлемом и спас после выхода один на один? Да, ребята не давали мне поскучать, но ничего страшного. Тем интереснее», — закончил голкипер на позитивной ноте.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов, в отличие от Федотова, не был снисходителен к команде и жестко раскритиковал ее после встречи.

«Впечатления от игры так себе. Мне не понравилось, что то задание, которое мы давали игрокам перед матчем, не было выполнено до конца.

Мы знали, что Дания — команда вязкая, которая будет играть жестко и мобильно. Просили терпеть, выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них и больше сконцентрироваться на держании шайбы в зоне атаки. Можно сказать, что до конца ничего из этого не выполнили. Мы не хотим вешаться от такого хоккея.

Мы ведь стараемся играть в такой хоккей, чтобы больше находиться в атаке. Но когда нет контроля шайбы, ты в атаке находиться просто не можешь — идут постоянные контратаки.

Мы поговорили после матча. Все прекрасно все понимают. Ждем завтрашней игры. У нас есть 24 часа перед матчем с Чехией, чтобы сделать правильные выводы и все поменять в лучшую сторону».

С мнением Жамнова согласны и хоккейные эксперты. Так, бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» заявил следующее: «У сборной был результат, но не было игры? Знаете, мне к этому, в общем-то, и добавить нечего».

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил, что России повезло с пятью удалениями датчан, но воспользоваться ими команда не смогла. Напомним, Карнаухов забил в равных составах, а Кирилл Семенов — за пять секунд до конца встречи (2:0), когда соперник оставил ворота пустыми и выпустил шесть полевых.

«У России есть две победы в двух матчах на старте турнира — это не может не радовать. Датчане сегодня очень достойно смотрелись, это крепкая сборная. Матч получился довольно вязким и нервным.

России повезло, что сборная Дании слишком часто нарушала игровую дисциплину. Другое дело, что мы этим не воспользовались.

В атаке пока явно не хватает взаимопонимания, хочется большей результативности и реализации большинства», — цитирует Михайлова Sport24.

Комментатор Дмитрий Губерниев также остался недоволен игрой сборной России:

«Молодцы, что выиграли и не пропустили, но вопросов уйма — к игре и к командным взаимодействиям. Ладно Швейцария, но с Данией-то должны были по-другому сыграть.

Если мы так натужно играем с датчанами, то что дальше будет?

Хотелось бы более уверенной и надежной игры не только в обороне, но и в атаке».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников был более позитивен и подвел итоги игры фразой:

«Если бы мы проиграли Дании, то надо было бы уезжать с Олимпиады. 2:0 уверенная, можно сказать, победа. Не пропустили же. Здорово, что вратарь отстоял на ноль».

Также в позитивном ключе высказался в беседе с «Газетой.Ru» двукратный чемпион мира, экс-игрок НХЛ Сергей Немчинов:

«Наши выиграли со счетом 2:0 — это хорошая победа, это придает уверенности. Теперь просто надо готовиться к следующим играм. На данном этапе результат — это самое главное.

Сборную критикуют за качество игры? Это, наверное, было ожидаемо, потому что у ребят долго не было игровой практики, и, может быть, немножко у наших нападающих сбился прицел (у России отменились товарищеские встречи с Китаем и Латвией в преддверии Олимпиады, и «Красная машина» надолго осталась без матчей. — «Газета.Ru»). Но еще есть время подготовиться — главные игры впереди.

Сборная играет, возможно, не так результативно, как все хотели бы, но главное, что мы побеждаем».

Следующий матч на Олимпийских играх Россия проведет завтра, 12 февраля, против Чехии в 16.10 по московскому времени.