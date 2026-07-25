Россиянин избил до крови польского Мясника на турнире UFC в Абу-Даби. LIVE

Далее нас ждет со-главный поединок вечера: Стив Эрцег (Австралия) и Рамазан Темиров (Узбекистан) сразятся в наилегчайшем весе.
Речь Зайнукова после победы:
«Привет Илие Топурии! Я должен был оправдать надежды своих болельщиков. Мой соперник много говорил перед боем — подчеркивал, что он из команды Илии Топурии. А я хотел показать, что я из команды Хабиба Нурмагомедова. Я на каждый бой готовлюсь, как на последний. Люди думают, что я не умею бороться. А мне без разницы — с борцом сражаться или с ударником. Я все умею, потому что тренируюсь с лучшими бойцами. У этих джуглей есть новый король — и это я!»
Все судьи отдали победу Магомеду Зайнукову с одинаковым счетом 30-27! Он тотально уничтожил польского Мясника с рекордом 10-0.
Третий раунд. Избитое лицо Ржепецки умыли в перерыве, однако кровь опять быстро залила ему нос и щеки. Несмотря на это, польский спортсмен шел вперед — и пропускал все больше. Зайнуков мощно попадал коленом по корпусу, локтем по лицу и даже один раз зарядил ногой по голове. Рефери на секунду останавливал поединок, чтобы убедиться, что Ржепецки нормально себя чувствует: так сильно хлестала кровь из раны на лице. В концовке Зайнуков провел успешный тейк-даун. Ржепецки быстро поднялся, но российский боец ударил его ногой вдогонку. Так и завершился поединок. Зайнуков радостно запрыгнул на стенку октагона и начал показывать свои фирменные удары локтями — именно благодаря им он одержал сегодня победу.
Второй раунд. Ржепецки агрессивно пошел вперед в стойке, но нарвался на мощные ответные удары Зайнукова. Россиянин провел тейк-даун, но польский спортсмен все-таки сумел высвободиться. После этого Мясник схватил Зайнукова, и они какое-то время боролись в клинче и били друг друга коленями: особенно хорошо получалось у россиянина, который бил соперника коленом в прыжке по корпусу. Когда бойцы расцепились, Зайнуков очень мощно попал локтем дважды по лицу Ржепецки и немного потряс его, нанеся серьезное рассечение: кровь начала хлестать по лицу поляка и даже попала на тело россиянина после клинча.
Первый раунд. Бойцы быстро сцепились в клинче у сетки, и Ржепецки занял доминирующую позицию. В конце концов Зайнуков сумел высвободиться и сделал зацеп ногой, так что Мясник споткнулся и чуть не упал, но все-таки устоял на ногах. После этого Ржепецки начал активно атаковать в стойке, но Зайнуков быстро схватил его, и соперники начали бороться у сетки — стоя на ногах. Мясник не упускал возможности нанести удары кулаком и ногами. Когда бойцы расцепились, россиянин нанес удар и случайно ткнул пальцами в глаза Ржепецки, что является запрещенным приемом.
Рефери объявил паузу в поединке и дал польскому спортсмену прийти в себя. Доктор проверил состояние Ржепецки и разрешил ему продолжить поединок. Рефери тем временем предупредил Зайнукова, что в случае повторного нарушения последуют санкции, и бой возобновился.
В конце раунда Ржепецки провел успешный тейк-даун, однако россиянин быстро освободился, оттолкнул соперника, а потом догнал и зарядил коленом в корпус. Концовка точно осталась за Зайнуковым.
Бой начался!
В следующем поединке встретятся польский боец по прозвищу Мясник — Дамиан Ржепецки — и россиянин Магомед Зайнуков (легкая весовая категория).
В следующем поединке основного карда россиянин Ризван Куниев досрочно победил американца Тайрелла Форчуна — добил коленом в голову.
В первом поединке основного карда сошлись два россиянина — Абубакар Вагаев (из команды Хамзата Чимаева) и Сайгид Изагахмаев (из команды Хабиба Нурмагомедова). Вагаев, который является одним из любимых бойцов Рамзана Кадырова, победил единогласным решением судей. Чимаев лично поздравил его в октагоне.
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! В Абу-Даби проходит турнир UFC Fight Night 282. Стартовал основной кард.