Россиянин избил до крови польского Мясника на турнире UFC в Абу-Даби. LIVE

20:28

Первый раунд. Бойцы быстро сцепились в клинче у сетки, и Ржепецки занял доминирующую позицию. В конце концов Зайнуков сумел высвободиться и сделал зацеп ногой, так что Мясник споткнулся и чуть не упал, но все-таки устоял на ногах. После этого Ржепецки начал активно атаковать в стойке, но Зайнуков быстро схватил его, и соперники начали бороться у сетки — стоя на ногах. Мясник не упускал возможности нанести удары кулаком и ногами. Когда бойцы расцепились, россиянин нанес удар и случайно ткнул пальцами в глаза Ржепецки, что является запрещенным приемом.

Рефери объявил паузу в поединке и дал польскому спортсмену прийти в себя. Доктор проверил состояние Ржепецки и разрешил ему продолжить поединок. Рефери тем временем предупредил Зайнукова, что в случае повторного нарушения последуют санкции, и бой возобновился.

В конце раунда Ржепецки провел успешный тейк-даун, однако россиянин быстро освободился, оттолкнул соперника, а потом догнал и зарядил коленом в корпус. Концовка точно осталась за Зайнуковым.