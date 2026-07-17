Стеклянный куб, викинги и мексиканская утка: как мир креативил перед ЧМ-2026

Чемпионат мира — 2026 близится к своему завершению. Турнир в Северной Америке подарил не только воспоминания о ярких матчах, невероятных голах и выдающихся футболистах, но и о множестве событий, оставшихся за рамками футбольного поля. «Газета.Ru» рассказывает о самых креативных перформансах, посвященных североамериканскому мундиалю.

Викинги доплыли до США

Пожалуй, самым запоминающимся перформансом, посвященным ЧМ-2026, стала забавная интерпретация варяжского наследия фанатами сборной Норвегии. Скандинавы на протяжении всего турнира имитировали греблю на драккаре в разных публичных местах — на трибунах, в метро, на эскалаторах и даже в парламенте Норвегии.

Традиция быстро стала вирусной — в конечном итоге так свои победы стали праздновать сами футболисты.

Игроки сборной Норвегии во время традиционного празднования с гребными движениями вместе с болельщиками после матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Норвегии и Сенегала, Ист-Ратерфорд, США, 22 июня 2026 года Dylan Martinez/Reuters

Однако одному болельщику подобная затея пришлась не по душе. Эмиль Аннерс Лаппен, который запомнился тем, что во время матча сидел сложа руки, пока все остальные устраивали на своих местах своеобразный заплыв, в интервью Sky Sports объяснил, что считает образовавшуюся традицию глупой.

«Я считаю это по-настоящему глупым. Меня это раздражает, я не хочу грести со всеми. Викинги пересекли Атлантику не при помощи весел, а на парусных лодках. Это фактическая ошибка», — заявил Лаппен.

«У нас есть Холанд дома»

Феерическое выступление сборной Норвегии стало возможным благодаря невероятной игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который на ЧМ-2026 забил семь мячей. Харизматичная внешность норвежца нашла свой отклик в России — 24-летняя модель из Москвы Анастасия Костромитина взорвала интернет своим рилсом, где она спародировала несколько завирусившихся видеороликов с участием футболиста. Нападающий стал героем матча с Бразилией, а Настя проснулась знаменитостью.

FONBET пригласил девушку посмотреть футбол вместе. Матч Норвегия — Англия собрал аншлаг в баре «Стрелка» на FONfest, а двойник Эрлинга помогла повторить норвежский гребной флешмоб.

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В Канаде в честь ЧМ-2026 раздавали презервативы

Перед стартом мундиаля департамент здравоохранения Торонто выпустил в оборот презервативы в футбольной стилистике с шутливыми слоганами вроде «Block those shots!» («Блокируйте эти удары!»), намекая на надежную защиту от «опасных моментов» и «What a finish!» («Какой финиш!») — слоган про яркое завершение с акцентом на безопасность.

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Презервативы раздавали бесплатно через программу CondomTO в клиниках сексуального здоровья, на городских мероприятиях и в специальных точках притяжения туристов. Благодаря акции сотни тысяч штук презервативов, а также лубриканты и другие средства защиты нашли новых владельцев. Бюджет кампании составил около 200 тысяч канадских долларов.

Итоги акции оказались положительными — необычная форма профилактики ЗППП и нежелательной беременности в период масштабного туристического наплыва вызвала большой резонанс в СМИ и соцсетях.

Утка по-мексикански

Настоящей звездой соцсетей на старте мундиаля стала двухлетняя домашняя утка по кличке Мерлин из Мехико. Владелец надел на нее миниатюрную футболку национальной сборной Мексики и вышел с ней на прогулку по оживленным местам города. Утка важно вышагивала за хозяином, размахивала крыльями и крякала в такт крикам болельщиков.

Paola Garcia/Reuters

После победы над сборной ЮАР Мерлин собрала миллионы просмотров и восторженных комментариев от пользователей, призывавших сделать ее официальным маскотом турнира. Следом птица побывала на пресс-конференциях, посетила прием у президента Мексики Клаудии Шейнбаум в Национальном дворце. Там Мерлин даже клюнула президента в руку — момент разлетелся вирусным видео. Мексиканские фанаты назвали утку неофициальным талисманом сборной, послом Мехико и главным инфлюенсером турнира. ESPN и другие мировые спортивные медиа записывали с ней шуточные интервью, а болельщики шутили, что Мерлин приносит удачу. И действительно — мексиканцы одержали четыре победы на ЧМ-2026, сойдя с дистанции лишь на этапе 1/8 финала после драматичного матча против англичан (2:3).

Открыть соккер Америке... и России

Если американскому болельщику предложить включить футбол, то он с большим удовольствием согласится, только вот на поле вместо классических команд типа мадридского «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля» и других будут бегать игроки «Сиэтл Сихокс», «Нью-Ингланд Пэтриотс» или «Грин-Бэй Пэкерс». Чтобы раскрыть смысл традиционного для европейской и южноамериканской части мира понятия «футбол», именуемого в США «соккером», компания FOX Sports объявила необычный кастинг, предложив за $50 тысяч посмотреть все 104 матча ЧМ-2026, сидя в прозрачном кубе прямо на площади Таймс-сквер.

BBC

Победителями стали двое американцев: Кевин Аното, повар из Флориды, и Остин Франклин, блогер из Филадельфии. С 11 июня по 19 июля они проводят настоящий марафон на изнеможение, пребывая 39 дней в прозрачной стеклянной коробке. Болельщики смотрят матчи в прямом эфире, комментируют их для зрителей, создают контент в соцсетях и при этом сами становятся частью шоу — за ними наблюдают тысячи прохожих, которые иногда приходят на место специально для того, чтобы посмотреть на них.

На счастье, в России необязательно быть запертым в кубе, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира. К трансляциям мундиаля FONBET интегрировался в порядка 50 баров по всей стране. Два десятка баров задействованы в Москве и Санкт-Петербурге. Самые массовые площадки в Москве — это «Стрелка» и «Депо». На данных локациях регулярно проходят тематические вечера, посвященные ЧМ, трансляции матчей под живой комментарий, квизы, розыгрыши и другие активности.

Учитывая динамику посещаемости, планируется, что к финалу матчи на площадках FONBET по всей России посмотрят более 50 тыс. болельщиков.

«Ой, что ни вечер, то футбол»

Еще одним запоминающимся символом ЧМ-2026 стала песня «Ой, что ни вечер, то футбол» — джингл из рекламы FONBET, намертво застрявший в голове у любого человека, кто хотя бы раз открывал трансляцию мундиаля.

В соцсетях болельщики создали десятки пародий и ремейков, обыгрывающих этот хит. В одном из видео его спел даже герой Евро-2008 Андрей Аршавин. Многие называют его неофициальным гимном мундиаля, другие ругают за чрезмерную привязчивость. В любом случае вирусная мелодия, основанная на знаменитой казачьей песне «Ой, то не вечер», запомнится любителям футбола на долгие годы.