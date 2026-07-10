Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт
ТВЗ

Два поколения гениев: Синнер играет с Джоковичем в полуфинале Уимблдона

Теннис. Уимблдон, 1/2 финала. Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия). ОНЛАЙН
Jaimi Joy/Reuters

Первая ракетка мира Янник Синнер играет с бывшим лидером рейтинга АТР 39-летним Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Трансляция
Автообновление
19:14

30:0. А теперь эйс первой подачей.

19:14

15:0. Навылет вторую подачу исполняет Новак.

19:13

1:1. В аут принимает Джокович.

19:12

40:30. Достал подачу по центру Новак, но следом соперник уверенно сыграл драйв.

19:12

30:30. Шикарно разложил сербский теннисист, Синнер не достал мяч в углу.

19:11

30:15. Справа под боковую кладет мяч Ноле.

19:10

30:0. Эйс.

19:10

15:0. Ошибается по ширине Джокович на приеме.

19:09

1:0. Не справляется итальянец с приемом.

19:08

40:30. Слева мощную диагональ выполняет серб.

19:07

30:30. Сетка.

19:07

15:30. Янник хорошо играет по ширине.

19:06

15:15. В коридор срывает Джокович.

19:05

15:0. Снова Новак на подаче. С бэкхенда в сетку играет итальянец.

19:02

0:1. Ошибается Новак у сетки и проигрывает первый сет!

19:01

40:30. Ударом под заднюю Новак отыгрывает один сетбол.

19:00

40:15. У сетки хорош итальянец.

19:00

30:15. Не удается прием сербу.

18:59

15:15. Не сдается Ноле. В заднюю линию сыграл, Синнер не сумел ответить точно.

18:59

15:0. Эйс.

18:57

4:5. Все-таки обводящим забирает итальянец брейк и будет подавать на сет.

18:56

30:40. И такие мастера могут страдать от излишней уверенности в себе! Синнер мощно зарядил смэш с хафкорта в сетку!

18:55

15:40. Срывает бэкхенд Джокович, двойной брейк-пойнт.

18:54

15:30. Неточный обратный кросс от Ноле.

18:53

15:15. Достает мощную подачу Синнер, но не возвращает.

18:53

0:15. Не удалась линия Новаку.

18:52

4:4. А вот Янник под ноль берет. В сетку принял Ноле.

18:51

40:0. Загонял Янник соперника, вышел к сетке и мягко сбросил мяч в угол.

18:50

30:0. В коридор срывает прием серб.

18:50

15:0. За заднюю играет Новак.

18:47

4:3. Эйс в угол.

18:47

40:15. Двойная. Не получился гейм под ноль.

18:47

40:0. Синнеру не удается прием.

18:46

30:0. По длине ошибается итальянец.

18:46

15:0. Угадал Янник попытку пробить в противоход и успел вернуться, но сыграл в сетку.

18:45

3:3. Вторую подачу Новак принимает в аут.

18:44

40:0. Эйс.

18:43

30:0. Не удался укороченный Джоковичу — сетка.

18:43

15:0. Смэш играет Синнер.

18:41

3:2. Начал Новак гейм эйсом — им же и закончил.

18:40

Больше. Ловит серб оппонента на противоходе.

18:39

40:40. Великолепно в заднюю линию кладет мяч Ноле, Синнер не достает.

18:39

30:40. Еще один долгий розыгрыш, Янник ударом с хафкорта зарабатывает брейк-пойнт.

18:38

30:30. Долгая перестрелка закончилась ударом Новака в коридор.

18:37

30:15. Двойная.

18:36

30:0. Достал мяч Синнер, но вернуть не получилось.

18:36

15:0. С эйса начинает свою подачу Ноле.

18:35

2:2. Подача навылет.

18:35

40:15. Уверенно у сетки играет итальянский теннисист.

18:34

30:15. Аут на приеме у серба.

18:34

15:15. Янник не перебрасывает трос.

18:33

15:0. Не попадает Джокович в корт на приеме.

18:31

2:1. Допускает Синнер ошибку по длине.

18:31

40:15. С задней линии ошибается Янник.

18:31

30:15. Прием навылет.

18:30

30:0. Классная первая подача, не берет итальянец.

18:30

15:0. Слева навылет играет Новак.

18:29

1:1. Свою подачу также достаточно спокойно забирает Синнер.

18:29

40:15. Мощно подает итальянец, Джокович не принимает.

18:27

30:15. Трос помог Джоковичу на приеме.

18:27

30:0. Эйс.

18:26

15:0. Реверсом вытащил мяч серб, Синнер ответил ударом в противоход.

18:25

1:0. Уверенную двухходовку разыгрывает Джокович и забирает гейм.

18:24

40:15. Еще одна неберущаяся подача.

18:24

30:15. Косой прием, Новак отвечает в сетку.

18:23

30:0. Янник не принимает.

18:23

15:0. Со второй подачи Ноле сыграл в противоход.

18:22

Начали! Новак на подаче!

18:15

Вышли теннисисты под овации трибун и скоро начнут разминку.

18:10

В течение нескольких минут соперники появятся на корте.

17:55

Все, Зверев одержал победу! А это значит, что минут через 20 начнется и второй полуфинал — ждем!

17:50

Игра поставлена вторым запуском на центральном корте после матча между Артуром Фери и Александром Зверевым. Немец к концу третьего сета ведет со счетом 7:6 (7:0), 6:2, 5:4.

17:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! Следим за увлекательным противостоянием Янника Синнера и Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона!

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!