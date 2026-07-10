Два поколения гениев: Синнер играет с Джоковичем в полуфинале Уимблдона

30:0. А теперь эйс первой подачей.
15:0. Навылет вторую подачу исполняет Новак.
1:1. В аут принимает Джокович.
40:30. Достал подачу по центру Новак, но следом соперник уверенно сыграл драйв.
30:30. Шикарно разложил сербский теннисист, Синнер не достал мяч в углу.
30:15. Справа под боковую кладет мяч Ноле.
30:0. Эйс.
15:0. Ошибается по ширине Джокович на приеме.
1:0. Не справляется итальянец с приемом.
40:30. Слева мощную диагональ выполняет серб.
30:30. Сетка.
15:30. Янник хорошо играет по ширине.
15:15. В коридор срывает Джокович.
15:0. Снова Новак на подаче. С бэкхенда в сетку играет итальянец.
0:1. Ошибается Новак у сетки и проигрывает первый сет!
40:30. Ударом под заднюю Новак отыгрывает один сетбол.
40:15. У сетки хорош итальянец.
30:15. Не удается прием сербу.
15:15. Не сдается Ноле. В заднюю линию сыграл, Синнер не сумел ответить точно.
15:0. Эйс.
4:5. Все-таки обводящим забирает итальянец брейк и будет подавать на сет.
30:40. И такие мастера могут страдать от излишней уверенности в себе! Синнер мощно зарядил смэш с хафкорта в сетку!
15:40. Срывает бэкхенд Джокович, двойной брейк-пойнт.
15:30. Неточный обратный кросс от Ноле.
15:15. Достает мощную подачу Синнер, но не возвращает.
0:15. Не удалась линия Новаку.
4:4. А вот Янник под ноль берет. В сетку принял Ноле.
40:0. Загонял Янник соперника, вышел к сетке и мягко сбросил мяч в угол.
30:0. В коридор срывает прием серб.
15:0. За заднюю играет Новак.
4:3. Эйс в угол.
40:15. Двойная. Не получился гейм под ноль.
40:0. Синнеру не удается прием.
30:0. По длине ошибается итальянец.
15:0. Угадал Янник попытку пробить в противоход и успел вернуться, но сыграл в сетку.
3:3. Вторую подачу Новак принимает в аут.
40:0. Эйс.
30:0. Не удался укороченный Джоковичу — сетка.
15:0. Смэш играет Синнер.
3:2. Начал Новак гейм эйсом — им же и закончил.
Больше. Ловит серб оппонента на противоходе.
40:40. Великолепно в заднюю линию кладет мяч Ноле, Синнер не достает.
30:40. Еще один долгий розыгрыш, Янник ударом с хафкорта зарабатывает брейк-пойнт.
30:30. Долгая перестрелка закончилась ударом Новака в коридор.
30:15. Двойная.
30:0. Достал мяч Синнер, но вернуть не получилось.
15:0. С эйса начинает свою подачу Ноле.
2:2. Подача навылет.
40:15. Уверенно у сетки играет итальянский теннисист.
30:15. Аут на приеме у серба.
15:15. Янник не перебрасывает трос.
15:0. Не попадает Джокович в корт на приеме.
2:1. Допускает Синнер ошибку по длине.
40:15. С задней линии ошибается Янник.
30:15. Прием навылет.
30:0. Классная первая подача, не берет итальянец.
15:0. Слева навылет играет Новак.
1:1. Свою подачу также достаточно спокойно забирает Синнер.
40:15. Мощно подает итальянец, Джокович не принимает.
30:15. Трос помог Джоковичу на приеме.
30:0. Эйс.
15:0. Реверсом вытащил мяч серб, Синнер ответил ударом в противоход.
1:0. Уверенную двухходовку разыгрывает Джокович и забирает гейм.
40:15. Еще одна неберущаяся подача.
30:15. Косой прием, Новак отвечает в сетку.
30:0. Янник не принимает.
15:0. Со второй подачи Ноле сыграл в противоход.
Начали! Новак на подаче!
Вышли теннисисты под овации трибун и скоро начнут разминку.
В течение нескольких минут соперники появятся на корте.
Все, Зверев одержал победу! А это значит, что минут через 20 начнется и второй полуфинал — ждем!
Игра поставлена вторым запуском на центральном корте после матча между Артуром Фери и Александром Зверевым. Немец к концу третьего сета ведет со счетом 7:6 (7:0), 6:2, 5:4.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Следим за увлекательным противостоянием Янника Синнера и Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона!