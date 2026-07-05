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Испытание Новаком Джоковичем: Сафиуллин играет с экс первой ракеткой мира. LIVE

Теннис. Уимблдон, 1/8 финала. Роман Сафиуллин (Россия) — Новак Джокович (Сербия). ОНЛАЙН
Andrew Couldridge/Reuters

Роман Сафиуллин в четвертом круге Уимблдона попытается исправить статистику личных встреч с Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Трансляция
Автообновление
15:44

15:15. Сетка.

15:43

15:0. Эффектный розыгрыш. Новак сумел ответить на тяжелый удар свечой под заднюю, Роман оттуда положил смэш.

15:43

Начали!

15:35

Разминаются спортсмены. Сафиуллин будет подавать.

15:30

Ранее эти соперники встречались трижды. Все эти матчи выиграл Новак, не отдав россиянину ни сета.

15:25

Игра поставлена первым запуском на центральном корте и начнется немногим позже 15:30 мск.

15:20

Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Романа Сафиуллина, которому сегодня в четвертом круге Уимблдона противостоит легендарный Новак Джокович.

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