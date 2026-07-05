Испытание Новаком Джоковичем: Сафиуллин играет с экс первой ракеткой мира. LIVE

15:15. Сетка.
15:0. Эффектный розыгрыш. Новак сумел ответить на тяжелый удар свечой под заднюю, Роман оттуда положил смэш.
Начали!
Разминаются спортсмены. Сафиуллин будет подавать.
Ранее эти соперники встречались трижды. Все эти матчи выиграл Новак, не отдав россиянину ни сета.
Игра поставлена первым запуском на центральном корте и начнется немногим позже 15:30 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Романа Сафиуллина, которому сегодня в четвертом круге Уимблдона противостоит легендарный Новак Джокович.